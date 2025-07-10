Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова госсекретаря США во время брифинга.

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Что сказал Рубио о потерях врага

Марко Рубио заявил, что гибель людей на войне – это то, что беспокоит президента США Дональда Трампа.

Очевидно, потеря жизней очень интересует президента. Важно знать, что с января этого года с российской стороны они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не ранеными. Я говорю о погибших,

– сказал глава Госдепа.

Рубио отметил, что с украинской стороны "цифры меньше, но все равно очень значительные".

"И это означает, что президенту не нравится война. Он считает войны бесполезной потерей денег и жизней. И он хочет, чтобы они закончились. И он сделает все, что может, чтобы положить конец этой войне и любой другой, которую он будет иметь возможность прекратить. Как вы видели в прошлом", – объяснил главный американский дипломат.

Марко Рубио подчеркнул, что администрация США будет продолжать работать в направлении окончания войны в Украине. Госсекретарь США отметил, что в Вашингтоне понимают, что это требует времени и терпения.

К слову, в Генштабе ВСУ утром 10 июля рассказали, что украинские защитники за сутки уничтожили еще 920 оккупантов на фронте. Таким образом общее количество потерь врага достигло 1 030 580 человек.