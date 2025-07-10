Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова держсекретаря США під час брифінгу.

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Що сказав Рубіо про втрати ворога

Марко Рубіо заявив, що загибель людей на війні – це те, що непокоїть президента США Дональда Трампа.

Очевидно, втрата життів дуже цікавить президента. Важливо знати, що із січня цього року з російського боку вони втратили 100 тисяч солдатів загиблими. Не пораненими. Я говорю про загиблих,

– сказав голова Держдепу.

Рубіо наголосив, що з українського боку "цифри менші, але все одно дуже значні".

"І це означає, що президенту не подобається війна. Він вважає війни марною втратою грошей і життів. І він хоче, щоб вони закінчилися. І він зробить все, що може, щоб покласти край цій війні та будь-якій іншій, яку він матиме можливість припинити. Як ви бачили в минулому", – пояснив головний американський дипломат.

Марко Рубіо підкреслив, що адміністрація США продовжуватиме працювати в напрямку закінчення війни в Україні. Держсекретар США зауважив, що у Вашингтоні розуміють, що це потребує часу й терпіння.

До слова, у Генштабі ЗСУ вранці 10 липня розповіли, що українські захисники за добу знищили ще 920 окупантів на фронті. Таким чином загальна кількість втрат ворога сягнула 1 030 580 осіб.