Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 1030580 (+920) осіб,

танків – 11011 (+11);

бойових броньованих машин – 22972 (+3);

артилерійських систем – 30140 (+38);

РСЗВ – 1437 (+3);

засобів ППО – 1193 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324);

крилатих ракет – 3445 (+6);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 54656 (+81);

спеціальної техніки – 3929 (+0).



Втрати ворога на 10 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією було уражено 2864 цілі противника.