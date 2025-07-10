Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1030580 (+920) осіб,
  • танків – 11011 (+11);
  • бойових броньованих машин – 22972 (+3);
  • артилерійських систем – 30140 (+38);
  • РСЗВ – 1437 (+3);
  • засобів ППО – 1193 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324);
  • крилатих ракет – 3445 (+6);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54656 (+81);
  • спеціальної техніки – 3929 (+0).


Втрати ворога на 10 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike. Нашою артилерією було уражено 2864 цілі противника.