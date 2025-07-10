Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1030580 (+920) человек,
- танков – 11011 (+11);
- боевых бронированных машин – 22972 (+3);
- артиллерийских систем – 30140 (+38);
- РСЗО – 1437 (+3);
- средств ПВО – 1193 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 44781 (+324);
- крылатых ракет – 3445 (+6);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 54656 (+81);
- специальной техники – 3929 (+0).
Потери врага на 10 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией было поражено 2864 цели противника.