Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

К теме В Мариуполе неизвестные сожгли вышку оккупантов

Как оккупанты распродают жилье украинцев на ВОТ?

Журналисты привели пример с Домом с часами в Мариуполе, который разрушил враг во время ковровых бомбардировок города.

В рекламной брошюре российский застройщик восхваляет "величественный стиль" архитектуры здания и его выгодное расположение – всего в 15 минутах ходьбы к морю. В то же время оккупант добавил предостережение, что здание было повреждено во время "военных событий".

На самом деле само здание, которое когда-то стояло на этом месте, снесли застройщики после того, как Россия захватила Мариуполь во время жестокого штурма, убив тысячи людей и уничтожив жилой фонд украинского портового города.

Самих жителей Дома с часами исключили из процесса восстановления здания. А сами квартиры в нем преимущественно продали новоприбывшим из России.

Мы, бывшие владельцы, не имеем права там быть,

– рассказала журналистам Елена Пудак, чья мать владела просторной квартирой в этом здании, но сейчас живет в Германии.

В издании пишут, что Мариуполь стал символом российской жестокости и украинского сопротивления во время осады в первые недели войны, когда оккупанты уничтожили значительную часть города, включая сталелитейный комбинат "Азовсталь". Теперь российские риелторы рекламируют город как такой, что имеет "чистый воздух".

Одна новоприбывшая россиянка из Сибири рассказала журналистам, что была поражена "ярким оранжевым солнцем" в Мариуполе, когда впервые приехала в 2024 году. Оккупантка купила квартиру и планирует жить там на пенсии, осуществив мечту своего мужа – жить у моря. К тому, по словам женщина, она будет сдавать квартиру в аренду москвичке, которая теперь живет и работает в Мариуполе.

Александр Носоченко, бывший житель Мариуполя, рассказал, что его дачный домик у моря на окраине города занял российский военный. Из-за возраста, пригодный к мобилизации, он не может вернуться и подать заявление на компенсацию, а его жена отказалась возвращаться по принципиальным соображениям.

Кто в целом покупает сейчас жилье в Мариуполе?

Массовое переселение людей и масштабные разрушения открыли новый рынок недвижимости. Пока рабочие убирали завалы, риелторы массово скупали жилье у тех, кто вынужден был бежать, – за бесценок.

Бывшие жители Дома с часами разъехались по Украине, России и Европе. Некоторые остались в городе, надеясь получить квартиру в новом здании, которое возводят на месте уничтоженного. Российский указ 2022 года якобы гарантировал им право возвращения именно в свои дома.

Однако выяснилось, что участок уже передали под застройку компании "Роскапстрой" – дочерней структуре Министерства строительства России.

Жители пытались установить контакт с застройщиком – компанией RKS Development, – но их обращения проигнорировали. В то же время рядом со строительством открыли офис продаж.

Среди первых покупателей – риелтор из Мариуполя, который забронировал три квартиры в новом Доме с часами. По словам 28-летнего агента, было "очень много желающих", подавляющее большинство которых из России.

О жалобах предыдущих жителей агент знал, впрочем, не сочувствовал: мол, если бы хотели жить там снова – могли бы, "как все остальные, внести задаток".

При этом стоимость жилья превышала предложенную компенсацию примерно втрое, по словам бывших владельцев.

Этого едва хватит на то, чтобы купить место на кладбище,

– цитирует одного из них издание.

Да и даже если бы мариупольцы имели возможность купить квартиру, многие были категорически против: почему они должны платить за уничтоженный врагом город?

По словам агента, все квартиры продали за неделю. Большую часть запланированных расходов на строительство – 850 миллионов рублей – покрыли сами будущие владельцы, отмечает застройщик.

В 2023 году США ввели санкции против "Роскапстроя" и его дочерних структур за деятельность на оккупированных территориях Мариуполя.

Когда начались строительные работы, жители объединились и обратились в органы так называемой "ДНР". Там сообщили: закон изменили, и теперь право на поселение сохраняется только "в пределах города", а не конкретного адреса.

Между тем мать Елены Пудак пыталась приехать в Мариуполь, чтобы подать заявление на компенсацию. В московском аэропорту Шереметьево – единственном законном пункте въезда для украинцев на оккупированные территории – ей отказали во въезде в Россию.

Никакого объяснения не предоставили. Пудак предполагает, что российские власти сознательно блокируют приезд тех, кто имеет имущественные претензии.

Жители Дома с часами подали иск против "ДНР", заявив, что их права как "новых граждан России" были нарушены. Они также обратились с письмом к Владимиру Путину. Впрочем, ответа не получили, а в конце прошлого года суд принял решение не в их пользу.