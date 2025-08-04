Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

До теми У Маріуполі невідомі спалили вишку окупантів

Як окупанти розпродають житло українців на ТОТ?

Журналісти навели приклад із Будинком з годинником у Маріуполі, який зруйнував ворог під час килимових бомбардувань міста.

У рекламній брошурі російський забудовник вихваляє "величний стиль" архітектури будівлі та її вигідне розташування – лише за 15 хвилин пішки до моря. Водночас окупант додав застереження, що будівля була пошкоджена під час "військових подій".

Насправді саму будівлю, яка колись стояла на цьому місці, знесли забудовники після того, як Росія захопила Маріуполь під час жорстокого штурму, вбивши тисячі людей і знищивши житловий фонд українського портового міста.

Самих жителів Будинку з годинником виключили з процесу відновлення будівлі. А самі квартири в ній переважно продали новоприбулим із Росії.

Ми, колишні власники, не маємо права там бути,

– розповіла журналістам Олена Пудак, чия мати володіла просторою квартирою в цій будівлі, але зараз живе в Німеччині.

У виданні пишуть, що Маріуполь став символом російської жорстокості та українського спротиву під час облоги в перші тижні війни, коли окупанти знищили значну частину міста, включно зі сталеливарним комбінатом "Азовсталь". Тепер російські рієлтори рекламують місто як таке, що має "чисте повітря".

Одна новоприбула росіянка із Сибіру розповіла журналістам, що була вражена "яскравим помаранчевим сонцем" у Маріуполі, коли вперше приїхала у 2024 році. Окупантка купила квартиру й планує жити там на пенсії, здійснивши мрію свого чоловіка – жити біля моря. До того, за словами жінка, вона здаватиме квартиру в оренду москвичці, яка тепер живе й працює в Маріуполі.

Олександр Носоченко, колишній житель Маріуполя, розповів, що його дачний будиночок біля моря на околиці міста зайняв російський військовий. Через вік, придатний до мобілізації, він не може повернутись і подати заяву на компенсацію, а його дружина відмовилась повертатися з принципових міркувань.

Хто загалом купує нині житло у Маріуполі?

Масове переселення людей і масштабні руйнування відкрили новий ринок нерухомості. Поки робітники прибирали завали, рієлтори масово скуповували житло в тих, хто змушений був тікати, – за безцінь.

Колишні мешканці Будинку з годинником роз'їхалися по Україні, Росії та Європі. Дехто залишився в місті, сподіваючись отримати квартиру в новій будівлі, яку зводять на місці знищеної. Російський указ 2022 року начебто гарантував їм право повернення саме у свої домівки.

Однак з'ясувалося, що ділянку вже передали під забудову компанії "Роскапстрой" – дочірній структурі Міністерства будівництва Росії.

Мешканці намагалися встановити контакт із забудовником – компанією RKS Development, – але їхні звернення проігнорували. Водночас поруч із будівництвом відкрили офіс продажів.

Серед перших покупців – рієлтор із Маріуполя, який забронював три квартири в новому Будинку з годинником. За словами 28-річного агента, було "дуже багато охочих", переважна більшість яких із Росії.

Про скарги попередніх жителів агент знав, утім, не співчував: мовляв, якби хотіли жити там знову – могли б, "як усі інші, внести завдаток".

При цьому вартість житла перевищувала запропоновану компенсацію приблизно втричі, за словами колишніх власників.

Цього ледь вистачить на те, щоб купити місце на кладовищі,

– цитує одного з них видання.

Та і навіть якби маріупольці мали змогу купити квартиру, багато хто був категорично проти: чому вони мають платити за знищене ворогом місто?

За словами агента, всі квартири продали за тиждень. Більшу частину запланованих витрат на будівництво – 850 мільйонів рублів – покрили самі майбутні власники, зазначає забудовник.

У 2023 році США ввели санкції проти "Роскапстроя" та його дочірніх структур за діяльність на окупованих територіях Маріуполя.

Коли розпочалися будівельні роботи, мешканці об'єдналися та звернулися до органів так званої "ДНР". Там повідомили: закон змінили, і тепер право на поселення зберігається лише "в межах міста", а не конкретної адреси.

Тим часом мати Олени Пудак намагалася приїхати до Маріуполя, щоб подати заяву на компенсацію. У московському аеропорту Шереметьєво – єдиному законному пункті в'їзду для українців на окуповані території – їй відмовили у в'їзді до Росії.

Жодного пояснення не надали. Пудак припускає, що російська влада свідомо блокує приїзд тих, хто має майнові претензії.

Мешканці Будинку з годинником подали позов проти "ДНР", заявивши, що їхні права як "нових громадян Росії" були порушені. Вони також звернулися з листом до Володимира Путіна. Втім, відповіді не отримали, а наприкінці минулого року суд ухвалив рішення не на їхню користь.