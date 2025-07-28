Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що в "елітному" районі Маріуполя виросла така висока трава, що заважає людям ходити. Проте міські комунальні служби не квапляться наводити лад.

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Андрющенко зауважив, що це район Невський в Маріуполі, який відомий тим, що його відвідав Путін. А також тим, що на його будівництві було вкрадено забагато грошей, за що сидить заступник міністра оборони Росії Артем Іванов.

Після того як на цю землю ступив богопомазаний цар, на ній щось окрім бур'яну нічого не виростає. Або з царем щось не те, або з землею,

– припустив він.

Керівник "Центру вивчення окупації" наголосив, що за всю історію Маріуполя до окупації не було періоду, щоб бур'ян виростав у зріст людини. Можливо, лише на початку Незалежності України.

Однак це, за його словами, просто жахливо, що трава такої висоти виросла в умовно "елітному" районі новобудови, куди одразу їдуть всі пропагандисти знімати свої відео. Але тепер вже не їдуть через величезні кущі.

Цей мікрорайон транспортно-логістично відрізаний від іншої частини Маріуполя. Тому місцевим жителям для того, щоб потрапити на залишки маршруток, які тепер є муніципальним транспортом, доводиться пройти через ці зарості кущів, бур'яну, амброзії,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Це, на його думку, яскраво демонструє кризу муніципального і не тільки керівництва на Росії.

Насправді така сама картина по всьому Маріуполю – всюди така трава і ніхто з цим нічого не робить. Тому вона палає. А ще почнеться період цвітіння амброзії, про яку там взагалі намагаються не згадувати. Страшно подумати, чим це може обернутися,

– наголосив він.

Тому, за словами керівника "Центру вивчення окупації", можна тільки "порадіти" за 70 тисяч росіян, які переїхали з Росії в окупований Маріуполь, адже кількість алергічних захворювань серед них буде зростати.

Нагадаємо, що росіяни будують довкола Маріуполя кільцеву дорогу, яка має полегшити військову логістику ворогу. Хоча будівництво триває у високому темпі, проте роботи можуть не бути закінчені навіть у 2026 році.

Також окупанти біля нової об'їзної дороги будують ще один об'єкт наразі невідомого призначення. У будівництві його беруть участь тільки росіяни. Крім того, там було зафіксовано розташування значної кількості інженерних військ противника.