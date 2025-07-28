Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що такий графік ввели не через брак води, а з політичних міркувань. За його словами, обмеження запровадили навмисно, щоб зрівняти умови життя маріупольців і донеччан.

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Чому в Маріуполі обмежили подачу води?

Воду в місті вимикають не централізовано, а через локальні насосні станції в окремих районах. Тому частина будинків залишається з водою, а інші – зовсім без неї, і це не залежить від графіка.

Петро Андрющенко пояснив, що водозабір працює, але подачу перекривають на рівні розподілу в місті.

Вода є там, де встановлені насосні станції, а в кого їх немає – той залишається без нічого,

– зазначив він.

Через це жителі почали зупиняти техніку водоканалу і вимагати повернути подачу. У деяких випадках виникають сутички, втручається окупаційна поліція. Жодного офіційного документа про відключення води у місті немає. Відключення здійснюють за усними вказівками, що лише посилює хаос і збурення серед населення.

Навіщо окупанти відключають воду?

Обмеження подачі води в Маріуполі не мають технічного чи ресурсного обґрунтування. За словами Андрющенка, місто має достатньо джерел, і за дотримання графіка можна було б уникнути кризи.

Він наголосив, що жорсткий режим ввели з політичних причин – за вказівкою ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

За вказівкою Пушиліна Маріуполь мав демонструвати єдність з Донецьком, щоб донеччани не ображались, що у маріупольців з крана вода йде, а в них – ні,

– пояснив Андрющенко.

Окрім цього, в місті триває боротьба за вплив між донецьким угрупованням і представниками Кремля. Маріуполь намагались вивести з-під контролю "ДНР" і підпорядкувати напряму Москві, що викликало спротив Пушиліна та його оточення.

Ще один чинник – фінансовий. У місті поширюється інформація про те, що Пушилін контролює мережу з продажу бутельованої води, тож дефіцит створили навмисно, аби стимулювати прибуток.

На цьому тлі до регіону почали прибувати водовози з Росії. За словами Андрющенка, техніку привезли з Москви, і в соцмережах уже з’явились відео, як у Донецьку їх зустрічають оплесками.

Чим загрожує водна криза в Маріуполі?

Через відсутність води у місті вже почалися санітарні проблеми. Люди миються в морі, хоча раніше це вважали неприйнятним. Тепер така практика стає звичною. Андрющенко попередив, що такі умови можуть спричинити спалах інфекційних захворювань.

У Маріуполі забезпеченість вузькими медичними спеціалістами складає лише 16% від потреби. А якщо немає води – немає й санітарії, особливо в спеку, біля моря, на фоні сезонних фруктів,

– пояснив він.

У місті вже фіксують випадки ротавірусної інфекції, хоча точного діагнозу не встановлено. Водночас окупаційна влада ігнорує ситуацію, не пропонуючи жодного рішення.

Відновити водопостачання, за словами Андрющенка, можна було б у співпраці з Україною, через перезапуск каналу "Сіверський Донець". Але для Кремля це політично неприйнятно, тому гуманітарна катастрофа лише поглиблюється.

Водна криза в окупованому Маріуполі загрожує перерости в масштабну гуманітарну катастрофу. Попри наявність технічних можливостей для відновлення подачі, окупаційна влада навмисно загострює ситуацію, ігноруючи потреби цивільного населення.