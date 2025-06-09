У цих базах розміщують людей, а не техніку чи боєприпаси. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що вони збільшуються.

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Чому Маріуполь так важливий для Росії

Ще на початку червня 2025 року на цих місцях були лише так звані "пункти спостереження". Там стояли окупанти, а навпроти була пуста територія, де росіяни час від часу базувалися.

Тепер вони базуються там стабільно, поставили шлагбаум. У цьому місці був проїзд на іншу частину Маріуполя. Там колись будували міст, а партизани палили залізничне обладнання,

– додав Петро Андрющенко.

Ця територія дуже вигідна росіянам для військових баз. Поруч з "Азовсталлю" її можна безпечно розміщувати, обмежити доступ цивільним і контролювати його. Ба більше, звідти йде дорога на Ростов, тому місце зручно використовувати для стоянки.

Важливо, що росіяни зараз повністю переносять свою військову інфраструктуру на територію Маріуполя та району. Місто набуває окремого статусу, йде шалена мілітаризація. З'являються нові бази,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Загалом все це пов'язано з планами окупантів щодо електропостачання. Адже лінія фронту вже за 100 кілометрів від Маріуполя. Також це логістично вдале місце, адже постійно йдуть переміщення з Донецька на Запоріжжя, з окупованих територій в Росію. Тому є велика потреба десь зупинитися, для цього обрали саме Маріуполь.

Зауважимо, в окупованому місті залишається приблизно 100 тисяч українців, цивільних росіян 120 – 150 тисяч. Кількість мігрантів суттєво зменшується, через це виникли проблеми з будівництвом.