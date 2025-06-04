Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, очевидці бачили, що в одній із вантажівок були військові ящики. Вже є припущення, що саме було у вантажівках.

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Що перевозили окупанти

Як наголосив Андрющенко, поки немає точних даних про те, що могли перевозити окупанти. Там був досить великий вантаж. Тому є припущення, що окупанти перевозили ракети до ППО або балістичні ракети в бік Запорізької області або Криму.

Крім того, окупанти давно не маскували перевезення військових ресурсів через "гуманітарні конвої". Це свідчить про те, що Україна ефективно працює дронами.

Минулого разу, коли вони так ховали перевезення, ми отримали перші далекобійні ракети. Там розуміли – якщо їм доведеться десь ночувати, то ми можемо вдарити по цих вантажівках. Цього разу так само. Але це більше пов'язано з нашими дронами,

– зазначив Андрющенко.

Така обережність окупантів може бути пов'язана, зокрема, з підривом потяга у Мелітопольському районі. ГУР повідомили, що 31 травня внаслідок вибуху потяга з паливними цистернами і товарними вагонами вдалося порушити ключову логістичну "артерію" росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму.

Додамо, ввечері 2 червня росіяни скаржилися на масовану атаку дронів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Там сталися відключення світла.