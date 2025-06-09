В этих базах размещают людей, а не технику или боеприпасы. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что они увеличиваются.

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Почему Мариуполь так важен для России

Еще в начале июня 2025 года на этих местах были только так называемые "пункты наблюдения". Там стояли оккупанты, а напротив была пустая территория, где россияне время от времени базировались.

Теперь они базируются там стабильно, поставили шлагбаум. В этом месте был проезд на другую часть Мариуполя. Там когда-то строили мост, а партизаны жгли железнодорожное оборудование,

– добавил Петр Андрющенко.

Эта территория очень выгодна россиянам для военных баз. Рядом с "Азовсталью" ее можно безопасно размещать, ограничить доступ гражданским и контролировать его. Более того, оттуда идет дорога на Ростов, поэтому место удобно использовать для стоянки.

Важно, что россияне сейчас полностью переносят свою военную инфраструктуру на территорию Мариуполя и района. Город приобретает отдельный статус, идет бешеная милитаризация. Появляются новые базы,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

В целом все это связано с планами оккупантов по электроснабжению. Ведь линия фронта уже в 100 километрах от Мариуполя. Также это логистически удачное место, ведь постоянно идут перемещения из Донецка на Запорожье, с оккупированных территорий в Россию. Поэтому есть большая потребность остановиться, для этого выбрали именно Мариуполь.

Заметим, в оккупированном городе остается примерно 100 тысяч украинцев, гражданских россиян 120 – 150 тысяч. Количество мигрантов существенно уменьшается, из-за этого возникли проблемы со строительством.