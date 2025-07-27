Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дружківську міську військову адміністрацію.
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Що про перебої сказали в міській адміністрації?
Диспетчер ВУВКГ повідомив, що у зв'язку з аварійним раптовим відключенням електропостачання можливе скорочення або повне відключення питної води таких містах на Донеччині:
- Краматорськ,
- Слов'янськ,
- Дружківка,
- Костянтинівка.
Аварійне відключення може тривати до повного відновлення електропостачання.
У Дружківці вже оголосили графік підвезення технічної води на 27 липня. Спеціалізований транспорт працюватиме за такими адресами:
- 10:30 – перехрестя вулиць С. Мірошниченка / Східна,
- 11:00 – С. Мірошниченка / Степова,
- 12:00 – С. Мірошниченка / Козака Дружка,
- 12:30 – С. Мірошниченка / М. Грушевського,
- 13:00 – Остапа Вишні / Шевченка.
Нагадаємо, що 25 липня окупанти атакували Дружківку безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено 43 будинки та поранена одна людина. Також виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь.