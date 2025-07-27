Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дружковскую городскую военную администрацию.
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Что о перебоях сказали в городской администрации?
Диспетчер ПУВКХ сообщил, что в связи с аварийным внезапным отключением электроснабжения возможно сокращение или полное отключение питьевой воды в таких городах Донецкой области:
- Краматорск,
- Славянск,
- Дружковка,
- Константиновка.
Аварийное отключение может продолжаться до полного восстановления электроснабжения.
В Дружковке уже объявили график подвоза технической воды на 27 июля. Специализированный транспорт будет работать по следующим адресам:
- 10:30 – перекресток улиц С. Мирошниченко / Восточная,
- 11:00 – С. Мирошниченко / Степная,
- 12:00 – С. Мирошниченко / Казака Дружка,
- 12:30 – С. Мирошниченко / М. Грушевского,
- 13:00 – Остапа Вишни / Шевченко.
Напомним, что 25 июля оккупанты атаковали Дружковку беспилотниками. В результате обстрела повреждены 43 дома и ранен один человек. Также возникли 10 очагов пожаров на территории частных домовладений.