Что известно об атаке на "Новую почту"?
Атака произошла в ночь на 18 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Вадима Ляха.
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Ночью город в очередной раз был атакован вражескими БПЛА типа "шахед". 4 единицы. Попадание по улице Почтовой, на территории предприятия "Новая почта". Повреждены близлежащие частные дома.
Пресс-служба "Новой почты" сообщила, что сейчас ситуация следующая:
- из сотрудников никто не пострадал;
- отделение работает в ограниченном режиме (осуществляется только выдача, клиентам закрыт доступ в помещение);
- все посылки целы;
- посылки, что ехали, будут перенаправлены в отделение №1.
Продолжается разбор завалов. Уже начались работы по укреплению конструкции.
Обратите внимание! "Новая почта" готовится возобновить работу в ближайшее время в помещении рядом.