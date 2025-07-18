Що відомо про атаку на "Нову пошту"?
Атака сталася в ніч на 18 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вадима Ляха.
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Вночі місто вчергове було атаковане ворожими БПЛА типу "шахед". 4 одиниці. Влучання по вулиці Поштовій, на території підприємства "Нова пошта". Пошкоджені прилеглі приватні будинки.
Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що наразі ситуація така:
- зі співробітників ніхто не постраждав;
- відділення працює в обмеженому режимі (здійснюється лише видача, клієнтам закрито доступ до приміщення);
- усі посилки цілі;
- посилки, що їхали, будуть переспрямовані до відділення №1.
Триває розбір завалів. Уже розпочалися роботи з укріплення конструкції.
Зауважте! "Нова пошта" готується відновити роботу найближчим часом у приміщення поруч.