Що відомо про атаку на "Нову пошту"?

Атака сталася в ніч на 18 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вадима Ляха.

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Вадим Лях Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вночі місто вчергове було атаковане ворожими БПЛА типу "шахед". 4 одиниці. Влучання по вулиці Поштовій, на території підприємства "Нова пошта". Пошкоджені прилеглі приватні будинки.

Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що наразі ситуація така:

зі співробітників ніхто не постраждав;

відділення працює в обмеженому режимі (здійснюється лише видача, клієнтам закрито доступ до приміщення);

усі посилки цілі;

посилки, що їхали, будуть переспрямовані до відділення №1.

Триває розбір завалів. Уже розпочалися роботи з укріплення конструкції.

Зауважте! "Нова пошта" готується відновити роботу найближчим часом у приміщення поруч.