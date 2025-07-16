"Нова пошта" змінює СЕО?

Про це повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал. У компанії зазначили, що рішення про зміну очільника було спільним. Його ухвалили сам Бульба разом із співвласниками "Нової пошти".

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"Будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проєкти потребують свіжого погляду", – повідомили в компанії.

Бульба очолюватиме компанію до кінця року, "фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку". Та, вже 31 грудня 2025 року "Нова пошта" отримає нового СЕО. При цьому, імені нового гендиректора наразі не розголошують.

Які досягнення Бульби?

У "Новій пошті" також наголосила на досягненнях Бульби за 10 років роботи: обсяг щорічних доставок зріс із 93 мільйонів до запланованих 500 мільйонів, а мережа поштових точок розширилася у 25 разів.

Співвласники та наглядова рада подякували СЕО за "неоціненний внесок у розвиток компанії" та роки ефективного управління.

За керівництва Бульбою "Нова пошта" вийшла на перше місце у Європі за кількістю поштоматів в одній країні, що обслуговуються одним оператором. Водночас посилки по Україні доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання.

Що відомо про скорочення у "Новій пошті"?

У керівному складі компанії "Нова пошта" масштабні кадрові зміни почались ще раніше. Лише нещодавно стало відомо про звільнення директорки з управління репутацією Олени Плахової, яка теж

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк публічно оголосив про початок масштабної дерегуляції всередині компанії у травні цього року. За його словами, йдеться про внутрішні трансформації, спрямовані на скорочення бюрократії та концентрацію на завданнях, що безпосередньо впливають на клієнтський досвід.

Зокрема, компанія ініціювала перегляд ролей і процесів, які, за словами Поперешнюка, "не приносять користі клієнтам". У рамках цих змін 2 тисячам працівників із так званих офісних посад було запропоновано перейти на операційні ролі – до відділень, де йдеться про пряму роботу з посилками.

При цьому Поперешнюк пояснив, що компанія не вдається до масових звільнень, але пропонує альтернативу – перейти на позиції ближче до клієнтів і сервісу.