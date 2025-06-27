Нова пошта проводить скорочення

При цьому, у ЄБРР повідомили, що процедура скорочення відповідає умовам кредитної угоди, оскільки компанія надала детальний план дій, дотримується процедур взаємодії з профспілками, ефективно працює зі скаргами працівників і не має судових позовів, пов'язаних зі звільненнями, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Зауважте. Скорочення пов'язане з масштабною реструктуризацією, яка триватиме впродовж усього 2025 року.

ЄБРР профінансує модернізацію компанії

ЄБРР готується надати "Новій пошті" кредит до 50 мільйонів євро для часткового фінансування інвестпрограми на 2025 – 2026 роки. Пріоритетами стануть модернізація інфраструктури, оновлення IT-систем, розвиток енергоефективності, розширення мережі та підтримка персоналу.

Кредит буде мультивалютним – у гривнях та євро і включатиме два транші:

35 мільйонів євро – з моменту підписання,

15 мільйонів євро – за рішенням банку.

Загальна вартість проєкту – 69,1 мільйонів євро.

Довідково. "Нова пошта" обслуговує понад 11 мільйонів клієнтів щомісяця, має понад 12 тисяч відділень, 27 тисяч поштоматів і близько 34 тисяч працівників. Це вже 5-ий проєкт компанії в межах співпраці з ЄБРР. За підсумками першого кварталу 2025 року консолідований дохід компанії зріс на 20,7%, до 14,3 мільярдів гривень, однак прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 мільйонів гривень.