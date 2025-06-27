Новая почта проводит сокращение

При этом, в ЕБРР сообщили, что процедура сокращения соответствует условиям кредитного соглашения, поскольку компания предоставила детальный план действий, придерживается процедур взаимодействия с профсоюзами, эффективно работает с жалобами работников и не имеет судебных исков, связанных с увольнениями, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Заметьте. Сокращение связано с масштабной реструктуризацией, которая продлится в течение всего 2025 года.

ЕБРР профинансирует модернизацию компании

ЕБРР готовится предоставить "Новой почте" кредит до 50 миллионов евро для частичного финансирования инвестпрограммы на 2025 – 2026 годы. Приоритетами станут модернизация инфраструктуры, обновление IT-систем, развитие энергоэффективности, расширение сети и поддержка персонала.

Кредит будет мультивалютным – в гривнах и евро и будет включать два транша:

35 миллионов евро – с момента подписания,

15 миллионов евро – по решению банка.

Общая стоимость проекта – 69,1 миллионов евро.

Справочно. "Новая почта" обслуживает более 11 миллионов клиентов ежемесячно, имеет более 12 тысяч отделений, 27 тысяч почтоматов и около 34 тысяч работников. Это уже 5-ый проект компании в рамках сотрудничества с ЕБРР. По итогам первого квартала 2025 года консолидированный доход компании вырос на 20,7%, до 14,3 миллиардов гривен, однако прибыль сократилась на 21,4% – до 567,7 миллионов гривен.