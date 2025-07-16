"Новая почта" меняет СЕО?

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал. В компании отметили, что решение о смене руководителя было общим. Его приняли сам Бульба вместе с совладельцами "Новой почты".

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"Любой успех имеет свою цену, а даже самые успешные проекты требуют свежего взгляда", – сообщили в компании.

Бульба будет возглавлять компанию до конца года, "фокусируясь на реализации утвержденной стратегии развития". И, уже 31 декабря 2025 года "Новая почта" получит нового СЕО. При этом, имени нового гендиректора пока не разглашают.

Какие достижения Бульбы?

В "Новой почте" также отметили достижения Бульбы за 10 лет работы: объем ежегодных доставок вырос с 93 миллионов до запланированных 500 миллионов, а сеть почтовых точек расширилась в 25 раз.

Совладельцы и наблюдательный совет поблагодарили СЕО за "неоценимый вклад в развитие компании" и годы эффективного управления.

При руководстве Бульбой "Новая почта" вышла на первое место в Европе по количеству почтоматов в одной стране, обслуживаемых одним оператором. В то же время посылки по Украине доставляются менее чем за 24 часа, а международное направление демонстрирует уверенный рост.

Что известно о сокращениях в "Новой почте"?

В руководящем составе компании "Новая почта" масштабные кадровые изменения начались еще раньше. Только недавно стало известно об увольнении директора по управлению репутацией Елены Плаховой, которая тоже

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк публично объявил о начале масштабной дерегуляции внутри компании в мае этого года. По его словам, речь идет о внутренних трансформациях, направленных на сокращение бюрократии и концентрацию на задачах, непосредственно влияющих на клиентский опыт.

В частности, компания инициировала пересмотр ролей и процессов, которые, по словам Поперешнюка, "не приносят пользы клиентам". В рамках этих изменений 2 тысячам работников с так называемых офисных должностей было предложено перейти на операционные роли – в отделения, где речь идет о прямой работе с посылками.

При этом Поперешнюк, компания не прибегает к массовым увольнениям, но предлагает альтернативу – перейти на позиции ближе к клиентам и сервису.