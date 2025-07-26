Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Украины.
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Какие последствия атаки на Дружковку?
В ГСЧС рассказали, что в результате российских ударов повреждены 43 дома и ранен один человек. Также возникли 10 очагов пожаров на территории частных домовладений.
На место происшествия прибыли спасатели, где совместно с представителями Национальной полиции эвакуировали из зоны поражения 10 человек, среди них 5 детей.
Первые минуты после российских ударов: смотрите видео Нацполиции
В подвале одного из домов правоохранители обнаружили напуганную девочку и ее мать, которые прятались от обстрела. Полицейские успокоили ребенка и эвакуировали семью в безопасное место. В другом доме нашли раненого мужчину – ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
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Все очаги возгораний ликвидированы. Общая площадь пожара составила более 2 500 квадратных метров,
– объяснили спасатели.
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин подчеркнул, что всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 943 человека, в частности 288 детей.