Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Украины.

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Какие последствия атаки на Дружковку?

В ГСЧС рассказали, что в результате российских ударов повреждены 43 дома и ранен один человек. Также возникли 10 очагов пожаров на территории частных домовладений.

На место происшествия прибыли спасатели, где совместно с представителями Национальной полиции эвакуировали из зоны поражения 10 человек, среди них 5 детей.

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В подвале одного из домов правоохранители обнаружили напуганную девочку и ее мать, которые прятались от обстрела. Полицейские успокоили ребенка и эвакуировали семью в безопасное место. В другом доме нашли раненого мужчину – ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

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Все очаги возгораний ликвидированы. Общая площадь пожара составила более 2 500 квадратных метров,

– объяснили спасатели.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин подчеркнул, что всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 943 человека, в частности 288 детей.