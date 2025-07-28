Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что такой график ввели не из-за нехватки воды, а по политическим соображениям. По его словам, ограничения ввели намеренно, чтобы уравнять условия жизни мариупольцев и дончан.

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Почему в Мариуполе ограничили подачу воды?

Воду в городе выключают не централизованно, а через локальные насосные станции в отдельных районах. Поэтому часть домов остается с водой, а другие – совсем без нее, и это не зависит от графика.

Петр Андрющенко объяснил, что водозабор работает, но подачу перекрывают на уровне распределения в городе.

Вода есть там, где установлены насосные станции, а у кого их нет – тот остается без ничего,

– отметил он.

Из-за этого жители начали останавливать технику водоканала и требовать вернуть подачу. В некоторых случаях возникают стычки, вмешивается оккупационная полиция. Ни одного официального документа об отключении воды в городе нет. Отключение осуществляют по устным указаниям, что только усиливает хаос и возмущение среди населения.

Зачем оккупанты отключают воду?

Ограничения подачи воды в Мариуполе не имеют технического или ресурсного обоснования. По словам Андрющенко, город имеет достаточно источников, и при соблюдении графика можно было бы избежать кризиса.

Он отметил, что жесткий режим ввели по политическим причинам – по указанию главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

По указанию Пушилина Мариуполь должен был демонстрировать единство с Донецком, чтобы дончане не обижались, что у мариупольцев из крана вода идет, а у них – нет,

– объяснил Андрющенко.

Кроме этого, в городе продолжается борьба за влияние между донецкой группировкой и представителями Кремля. Мариуполь пытались вывести из-под контроля "ДНР" и подчинить напрямую Москве, что вызвало сопротивление Пушилина и его окружения.

Еще один фактор – финансовый. В городе распространяется информация о том, что Пушилин контролирует сеть по продаже бутилированной воды, поэтому дефицит создали намеренно, чтобы стимулировать прибыль.

На этом фоне в регион начали прибывать водовозы из России. По словам Андрющенко, технику привезли из Москвы, и в соцсетях уже появились видео, как в Донецке их встречают аплодисментами.

Чем грозит водный кризис в Мариуполе?

Из-за отсутствия воды в городе уже начались санитарные проблемы. Люди моются в море, хотя раньше это считали неприемлемым. Теперь такая практика становится привычной. Андрющенко предупредил, что такие условия могут вызвать вспышку инфекционных заболеваний.

В Мариуполе обеспеченность узкими медицинскими специалистами составляет лишь 16% от потребности. А если нет воды – нет и санитарии, особенно в жару, у моря, на фоне сезонных фруктов,

– объяснил он.

В городе уже фиксируют случаи ротавирусной инфекции, хотя точного диагноза не установлено. В то же время оккупационная власть игнорирует ситуацию, не предлагая никакого решения.

Восстановить водоснабжение, по словам Андрющенко, можно было бы в сотрудничестве с Украиной, через перезапуск канала "Северский Донец". Но для Кремля это политически неприемлемо, поэтому гуманитарная катастрофа только углубляется.

Водный кризис в оккупированном Мариуполе грозит перерасти в масштабную гуманитарную катастрофу. Несмотря на наличие технических возможностей для восстановления подачи, оккупационная власть намеренно обостряет ситуацию, игнорируя потребности гражданского населения.