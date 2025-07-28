Так, у планах окупантів розбудова об'їзної дороги, яка полегшить їхню логістику. Втім росіяни будують іще дещо дивне, про що 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Що будують росіяни біля Маріуполя?

Супутникові фото вказують на те, що росіяни будують кільцеву дорогу довкола Маріуполя. Найпевніше, роблять це для покращення військової логістики, хоч запевняють місцевих у протилежному.

Кільцеву дорогу будують досить швидко, втім цього року і, найімовірніше, ще наступного – вона не буде готовою.

"Дорога омине все місто. І, що цікаво, вона абсолютно зав'язана під військове розташування росіян. Однозначно, метою є покращення військової, а не цивільної логістики, скільки б про це не розповідали", – зауважив Петро Андрющенко.

Супутникове фото, яке показує об'їзду дорогу в Маріуполі / телеграм-канал Андрющенко Time

Водночас росіяни займаються не лише будівництвом об'їзної дороги. Коло неї, на північ від Маріуполя, розбудовують дещо інше.

Поруч з дорогою забудовується дуже велика територія, ми намагаємось розібратися, що це. Це значно цікавіше, ніж сама об'їзна. Колись анонсували, що там будуватимуть металургійний завод, але це фактично це лише цех з переплавляння металобрухту. Проте територія, яку вони освоюють, занадто велика для такого виробництва,

– пояснив Андрющенко.

До того ж саме там раніше фіксували значну кількість інженерних військ росіян. До робіт там причетні виключно росіяни, робочих з Маріуполя будівництва не залучали.

"Це справді незрозумілий об'єкт. Про нього ще були згадки на початку року, але потім і згадки зникли. Це дуже схоже на ситуацію, коли вони потай будували залізницю", – пригадав Андрющенко.

Ймовірно, окупанти не хочуть, аби ще на стадії будівництва важливого для них об'єкта, було прикуто забагато уваги. Якщо його використовуватимуть для військових цілей, є висока ймовірність, що туди завітають невідомі добрі дрони. Тож поки росіяни усе тримають в таємниці.