Про це стало відомо у понеділок, 4 серпня. Про це повідомляє 24 Канал зі посиланням на Маріупольську міську раду.

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Що відомо про диверсію на вишці у Маріуполі?

Вишку зв'язку разом з обладнанням для прослуховування спалили біля мікрорайону "Смарагдовий".

Учасників цієї диверсії окупаційна влада вже взялася шукати.

️Нагадуємо у Маріуполі діє український спротив, який підпільно чинить опір та показує, що російським загарбникам тут не місце,

– наголосили у Маріупольській міській раді.

До слова, українці на окупованих територіях часто показують свій спротив Росії. Зокрема, 28 липня вони долучилися до вшанування пам'яті вбитих в Оленівці українських військовополонених.

А 3 серпня активісти руху "Жовта Стрічка" запустили сотні паперових літачків на ТОТ. Так вони привітали українських пілотів із Днем Повітряних сил.