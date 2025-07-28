Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Жовта стрічка".

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Як на ТОТ вшанували пам'ять жертв Оленівки?

До вшанування пам'яті жертв теракту в Оленівці доєдналися мешканці тимчасово окупованих Донецька, Мелітополя, Луганська, Севастополя, Сімферополя, Бахчисарая та Генічеська.

На тимчасово окупованих територіях активісти руху "Жовта Стрічка" провели тиху акцію пам'яті. Бо жорстокість Оленівки залишила слід у кожному, хто бачить і розуміє, що коїть Росія,

– йдеться у дописі активістів.

Вони наголосили на підступності росіян, які вбили полонених захисників "Азовсталі".

Тиха акція спротиву на ТОТ / Фото "Жовтої стрічки"

"Російська підступність завжди йде поруч із брехнею, катуваннями та страхом – це обличчя ворога, з яким ми маємо справу щодня", – додали у "Жовтій стрічці".

️Активісти також висловили вдячність Силам оборони України за те, що вони продовжують боротися за кожного українця.