Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Желтая лента".
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Как на ВОТ почтили память жертв Еленовки?
К чествованию памяти жертв теракта в Еленовке присоединились жители временно оккупированных Донецка, Мелитополя, Луганска, Севастополя, Симферополя, Бахчисарая и Геническа.
На временно оккупированных территориях активисты движения "Желтая Лента" провели тихую акцию памяти. Потому что жестокость Еленовки оставила след в каждом, кто видит и понимает, что творит Россия,
– говорится в заметке активистов.
Они отметили коварство россиян, которые убили пленных защитников "Азовстали".
Тихая акция сопротивления на ВОТ / Фото "Желтой ленты"
"Российское коварство всегда идет рядом с ложью, пытками и страхом – это лицо врага, с которым мы имеем дело каждый день", – добавили в "Желтой ленте".
️Активисты также выразили благодарность Силам обороны Украины за то, что они продолжают бороться за каждого украинца.