В руки активистов попал список почти 200 компаний, причастных к "Специальному инфраструктурному проекту", который, по данным InformNapalm, прикрывает цепь фирм-однодневок и выводит деньги к крупным бизнес-игрокам, избегающим санкций, передает 24 Канал.

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Что известно об этих компаниях?

Ресурс приводит письмо первого заместителя министра строительства России Александра Ломакина в адрес организаций, которые допущены к "восстановлению и строительству объектов в рамках СИП". В перечне указаны 99 компаний с указанием их названий.

Также указывается второй список, в котором есть перечень подрядчиков российского Фонда развития территорий, выполняющих работы на оккупированных территориях в рамках СИП. Письмо направлено уже от имени другого заместителя министра Валерия Леонова.

В последнем фигурирует АО "ГК "ЭКС", что имеет государственных контрактов России на более 35 миллиардов долларов. Акционерное общество "Группа компаний 'ЭКС'" (АО "ГК 'ЭКС'") имеет значительные государственные контракты и связи с олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Оба входят в близкий круг Владимира Путина. Связь с Ротенбергами указывает на вероятную причастность к коррупционным схемам высокого уровня, где, по данным InformNapalm, главным выгодоприобретателем может быть непосредственно сам диктатор.

InformNapalm пишет, что соответствующие компании в основном являются "прокладкой" между российским государственным бюджетом и олигархами, приближенными к Путину. Впрочем, несмотря на стратегическую роль, большинство из них не подпадает под международные или украинские санкции.

Мы открыто призываем СНБО Украины и профильные международные структуры – изучить приведенные данные российских компаний и способствовать решению о внесении их в санкционные списки,

– говорится в сообщении.

Также там предполагают, что за формальными названиями могут скрываться представители российских спецслужб.