Чому китайський банк припинив розрахунки з Росією?

Платежі в Heihe проходили упродовж місяця після введення обмежень, проте наприкінці серпня банк перестав приймати гроші, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

Heihe Rural Commercial Bank був серед останніх китайських банків, готових відкривати кореспондентські рахунки для російських кредитних установ, які не потрапили під санкції.

Інші китайські банки відмовляються приймати гроші з Heihe після його потрапляння в санкційний список ЄС. В банку поки не знають, що з цим робити, і тому не приймають платежі з Росії,

– пишуть у виданні.

Чому ввели санкції проти Heihe Rural Commercial Bank? Рада ЄС ввела санкції проти банку 19 липня за надання послуг, пов’язаних із криптоактивами, які підтримують санкції проти Росії. Рішення вступило в силу 9 серпня. З цього моменту представникам і компаніям ЄС заборонено брати участь у будь-яких операціях з китайським банком.

Також відомо, що на даний момент система розрахунків з Китаєм фрагментована: значною частиною займаються платіжні агенти, а великий бізнес покладається на централізовану систему взаємозаліків.

Що відомо про санкції ЄС проти Росїі?