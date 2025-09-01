Чому Фрідман та Авен не отримали дивіденди?

Холдинг LetterOne з Люксембургу не може виплатити своїм співвласникам приблизно 300 мільйонів доларів дивідендів. Про це йдеться у фінансовій звітності групи за минулий місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Компанія не змогла виплатити значну частину грошей, оскільки Фрідман і Авен, двоє її співзасновників, потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну, що позбавило їх права на отримання платежів,

– зазначає видання.

Заборгованість за дивідендами складається з двох частин:

200 мільйонів доларів схвалили на річних зборах компанії у лютому 2024 року;

ще понад 100 мільйонів виплат затвердили у 2022 році.

Зазначається, що оголошення про невиплачені дивіденди компанія зробила в непростий для себе період. Діяльність інвестиційної групи LetterOne значно постраждала після запровадження санкцій проти Авена та Фрідмана, хоча сам холдинг під обмеження не потрапив.

Що відомо про LetterOne? LetterOne Holdings S.A. – міжнародна інвестиційна компанія, заснована у 2013 році, зареєстрована в Люксембурзі. Вона спеціалізується на довгострокових інвестиціях у енергетику, технології, охорону здоров'я та роздрібну торгівлю. До 2022 року основними акціонерами були російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен. Однак після введення санкцій ЄС проти них їх усунули від керівництва, хоч права на акції й олігархи зберегли.

Санкції проти Авена та Фрідмана: що відомо?