Що відомо про суперяхту Eclipse?

Суперяхта Абрамовича взяла курс до Стамбула, де пройде одну з найкомплексніших реконструкцій за свій 15-річний термін служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Luxurylaunches.

Маючи 162,5 метри завдовжки та 22 метри завширшки, вона колись була найбільшою приватною яхтою, коли-небудь побудованою, і залишається однією з найдосконаліших у технічному плані,

– пишуть у виданні.

Мегаяхта, яка була пришвартована в Albatros Marina з моменту прибуття з Родоса в березні 2022 року, накопичила приблизно 209 000 доларів на рік у вигляді швартовних зборів, поки простоювала. Eclipse, ймовірно, прямує до суднобудівного заводу Tuzla Shipyard на азійській стороні Стамбула.

Загальна вартість 15-річного спеціального огляду та пов'язаних з ним косметичних робіт може легко перевищити 40 мільйонів доларів.

Як яхта уникла санкцій?

Після початку повномасштабного вторгнення Абрамович потрапив під санкції ЄС та ще ряду країн, проте олігарх рятував свої яхти від санкцій.

Це вдалося зробити завдяки тому, що навесні 2022 року Eclipse та ще одне судно Абрамовича, яхту Solaris, перегнали до Туреччини. 22 березня Eclipse пришвартувалася на турецькому курорті Мармаріс.

Чому на Абрамовича наклали санкції? Роман Абрамович – російський олігарх, мільярдер, колишній губернатор Чукотського автономного округу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив під міжнародні санкції через свою близькість до Кремля.

Що відомо про санкції проти Абрамовича?