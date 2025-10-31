Що відомо нового власника яхти?

Після арешту яхту Amadea сенатора Сулеймана Керімова продали на аукціоні 10 вересня, пишу 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Верстка".

Дивіться також Що криється за особою Медведчука: обурливі факти з життя кума Путіна

Новим власником яхти з 10 жовтня вважається компанія Beyond Holdings Group LTD з Британських Віргінських островів. Це офшорна юрисдикція, яка не розкриває бенефіціарів, проте, ймовірно, вона має зв'язок з родиною Саджвані. Компанія, що купила яхту, зареєстрована в офісному комплексі, що належить Саджвані, і раніше її назва включала ініціали бізнесмена.

Хусейн Саджвані заснував DAMAC Group – один із найбільших приватних холдингів Близького Сходу. Ця компанія займається будівництвом елітної нерухомості в країнах Перської затоки, а також США та Великобританії.

Відомо, що Саджвані був присутній на інавгурації Трампа у 2017 році. Сам Трамп називав Саджвані "другом" і "великою людиною", а його родину – "прекрасними людьми". У тому ж році DAMAC відкрила у Дубаї міжнародний гольф-клуб імені Трампа.

Після обрання на пост президента у 2024 році Трамп запросив Саджвані до США. Вони провели прес-конференцію, на якій повідомили, що Damac інвестує 20 мільярдів доларів у створення в штатах дата-центрів.

За скільки продали Amadea?

На момент арешту, Amadea коштувала 300 мільйонів доларів. Проте потім її вартість знизили до 230 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Про неї відомо, що:

Довжина цієї яхти – 106 метрів.

Її виготовила німецька компанія Lürssen.

Ця яхта має 6 палуб, джакузі, декілька спа-зон, приватний вертолітний майданчик та інші розкішні локації.

Американські урядовці ухвалили рішення продати яхту через те, що її обслуговування обходиться у значну суму. Як відомо, ці витрати щомісячно складають 1 мільйон доларів.

Що відомо про конфіскацію яхти?