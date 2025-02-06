На що російській олігархи хочуть обміняти продаж Альфа-Банку

Як передає 24 Канал з посиланням на Financial Times, торік Михайло Фрідман та Петро Авен продали Альфа-Банк та Альфа-Страхування своєму партнеру Андрію Косогову. Олігархи мали разом 45% частку в банку та 42% частку у страховій компанії.

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Найцікавіше те, що російські олігархи сподіваються, що такі дії допоможуть їм оскаржити накладені на них санкції з боку Євросоюзу.

Косогов, який не перебуває під санкціями, вийшов з відносної невідомості і став найбільшим акціонером Альфа-Банку і LetterOne, конгломерату, що базується в Мейфейрі, після того, як викупив частки своїх партнерів, що потрапили під санкції,

– йдеться в матеріалі видання.

Зверніть увагу! Оцінка Альфа-Банку та Альфа-Страхування склала близько у 240 мільярдів рублів, а це десь 2,5 мільярда доларів.

Як Фрідман та Авен намагаються скасувати санкції

Ще торік Генеральний суд Євросоюзу частково скасував підстави для санкцій щодо Фрідмана та Авена, адже блок не надав достатньо доказів щодо причетності обох до підриву України. Це стало чи не найгучнішим ударом по режиму європейських санкцій.

Попри це санкцій досі діють щодо Фрідмана та Авена під статусом "провідних бізнесменів, залучених в економічний сектор, що забезпечує значне джерело доходів" для Кремля.

Наразі відомо, якщо Фрідману та Авену вдасться оскаржити цей статус, то санкції ЄС можуть бути скасовані. Втім обмеження можна буде відновити під іншим новим обґрунтуванням.

Обмежувальні заходи проти Петра Авена і Михайла Фрідмана залишаються в силі - вони були продовжені на підставі рішень Ради ЄС у вересні 2023 року і березні 2024 року, – запевнила речниця ЄС із закордонних справ Аніта Гіппер

Крім того, вона наголошує на тому, що Єврокомісія не може коментувати теперішні судові процеси.