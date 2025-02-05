Які санкційні пакети підготувала Україна проти Росії

Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується ввести 3 пакети санкції проти Росії.

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Кожен з пакетів буде спрямований на окремі аспекти російської агресії проти України, зокрема на фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки війни, а також на ключові сектори економіки Росії.

Перший пакет санкцій: пропонується ввести санкції щодо 83 фізичних осіб, які, ймовірно, причетні до сприяння експортові російських нафтопродуктів та підтримки тіньового флоту держави-агресора.

пропонується ввести санкції щодо 83 фізичних осіб, які, ймовірно, причетні до сприяння експортові російських нафтопродуктів та підтримки тіньового флоту держави-агресора. Другий пакет санкцій: може включати 41 фізичну та 47 юридичних осіб, зокрема виробників пропагандистських російських фільмів і компанії, що спеціалізуються на створенні та розповсюдженні антиукраїнського контенту через торгівельні мережі.

може включати 41 фізичну та 47 юридичних осіб, зокрема виробників пропагандистських російських фільмів і компанії, що спеціалізуються на створенні та розповсюдженні антиукраїнського контенту через торгівельні мережі. Третій пакет санкцій: стосується тих росіян, які сприяли вивезенню українського національного надбання з музеїв на тимчасово окупованих територіях, зокрема з Херсону та інших міст.

Нагадуємо! До цього Володимир Зеленський також повідомляв, що на засіданні РНБО було ухвалено рішення щодо нових санкцій, а списки санкційних осіб будуть оприлюднені найближчим часом.