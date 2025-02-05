Какие санкционные пакеты подготовила Украина против России

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что Украина готовится ввести 3 пакета санкций против России.

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Каждый из пакетов будет направлен на отдельные аспекты российской агрессии против Украины, в частности на физических и юридических лиц, причастных к поддержке войны, а также на ключевые секторы экономики России.

Первый пакет санкций: предлагается ввести санкции в отношении 83 физических лиц, которые, вероятно, причастны к содействию экспорту российских нефтепродуктов и поддержке теневого флота государства-агрессора.

предлагается ввести санкции в отношении 83 физических лиц, которые, вероятно, причастны к содействию экспорту российских нефтепродуктов и поддержке теневого флота государства-агрессора. Второй пакет санкций: может включать 41 физическое и 47 юридических лиц, в частности производителей пропагандистских российских фильмов и компании, специализирующиеся на создании и распространении антиукраинского контента через торговые сети.

может включать 41 физическое и 47 юридических лиц, в частности производителей пропагандистских российских фильмов и компании, специализирующиеся на создании и распространении антиукраинского контента через торговые сети. Третий пакет санкций: касается тех россиян, которые способствовали вывозу украинского национального достояния из музеев на временно оккупированных территориях, в частности из Херсона и других городов.

Напоминаем! До этого Владимир Зеленский также сообщал, что на заседании СНБО было принято решение о новых санкциях, а списки санкционных лиц будут обнародованы в ближайшее время.