Позов Фрідмана та Авена задовольнили

Згідно з рішенням суду підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала.

Читайте також Активи Кісєльова перейшли до Фонду держмайна – який бізнес в Україні мав пропагандист

Генеральний суд скасовує включення Петра Авена і Михайла Фрідмана у списках осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, які діяли з лютого 2022 року по березень 2023 року,

– йдеться у повідомленні на сайті суду.

Довідково: Фрідман та Авен після 24 лютого потрапили до санкційних списків ЄС, Великої Британії та США.

Продовження дії актів

Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

"На думку суду, хоча підстави, висунуті Радою ЄС, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб", – зазначається у рішенні суду.

Зверніть увагу! Апеляція може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.