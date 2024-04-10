Позов Фрідмана та Авена задовольнили
Згідно з рішенням суду підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала.
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Генеральний суд скасовує включення Петра Авена і Михайла Фрідмана у списках осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, які діяли з лютого 2022 року по березень 2023 року,
– йдеться у повідомленні на сайті суду.
Продовження дії актів
Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.
"На думку суду, хоча підстави, висунуті Радою ЄС, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб", – зазначається у рішенні суду.