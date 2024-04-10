Иск Фридмана и Авена удовлетворили

Согласно решению суда основания, на которых бизнесменов внесли в списки, не являются достаточно обоснованными, а дополнительных доказательств Совет ЕС не предоставил.

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Генеральный суд отменяет включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списках лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, которые действовали с февраля 2022 года по март 2023 года,

– говорится в сообщении на сайте суда.

Справочно: Фридман и Авен после 24 февраля попали в санкционные списки ЕС, Великобритании и США.

Продление действия актов

Что касается продления действия актов, суд считает, что Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первичных актах.

"По мнению суда, хотя основания, выдвинутые Советом ЕС, могут быть такими, позволяющими установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости Авена и Фридмана к Путину или его окружению, они не демонстрируют, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они получали выгоду от этих лиц", – отмечается в решении суда.

Обратите внимание! Апелляция может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении.