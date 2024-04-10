Какие активы Киселева поступили в Фонд госимущества
Пропагандист Дмитрий Киселев через российское телевидение активно призывал россиян к захвату Украины. Правда, кремлевский слуга вел бизнес в стране, которую так активно поливал грязью.
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Как выяснилось, пропагандист владел корпоративными правами в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй". Ранее эти активы конфисковали, а теперь передали в управление Фонда государственного имущества.
Единственные данные, которые известны об этих компаниях – они занимались организацией фестиваля Jazz Koktebel. Другой информации об их деятельности нет.
В доход государства ранее также взыскали такие активы Киселева:
- дом в Коктебеле площадью более 150 квадратных метров;
- автомобиль Land Rover;
- земельный участок площадью 0,28 гектара.
В список санкционных активов Фонда госимущества также добавились дочернее предприятие ЗАО "Пентопак" "Атлантис – ПАК Украина" и рынок на Херсонщине, который был в собственности местного сепаратиста Георгия Какльонова.