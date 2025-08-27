Варто розуміти, що будь-які рішення в ЄС потребують консенсусу. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Валерій Димов, лідери Угорщини та Словаччини втягнули Україну у свої внутрішні суперечки.

Дивіться також У наступні два місяці політика Трампа зміниться докорінно, – політичний оглядач із США

Коли санкції проти Росії стануть дієвими?

Віктор Орбан і Роберт Фіцо відкрито підтримують Росію, тому блокують будь-які серйозні рішення щодо підтримки України. Імплементація 18 пакету санкцій залежить від Дональда Трампа. Його ухвалили тоді, коли президент США говорив, що готовий самостійно покарати Росію санкціями.

Ба більше, він навіть вводив великі обмеження проти Бразилії, Індії, які є союзниками Кремля. Отже, новий пакет санкцій також залежить від того, які механізми готовий залучити Трамп.

У Європейському Союзі є проблема щодо того, як ухвалювати рішення, враховуючи певні виборчі цикли. Влада залежна від ставлення громадян, на яких можна впливати,

– підкреслив політолог.

Попри це, робота над 19 пакетом санкцій має продовжуватися. Для того, щоб його ухвалити потрібно буде пройти через торги. На жаль, ми перебуваємо у заручних політики, яка нехтує навіть міжнародними правилами, безпекою. Захід досі не знайшов способу натиснути на Володимира Путіна.

"Тренди зараз позитивні, але політика, дипломатія залежать від ініціативи на полі бою. Ми маємо великі проблеми, але також і можливості. Тому сподіваюся, що Трамп відчуває тиск суспільства у США й не зможе його ігнорувати", – наголосив Валерій Димов.

Що кажуть у Європі та США про нові санкції?