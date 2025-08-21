Під час війни Росії проти України було депортовано майже два десятки тисяч дітей. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Сенатора США у соцмережі Х.
Дивіться також США та Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України: Reuters дізналося подробиці
В якому випадку США визнають Росію спонсором тероризму?
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо вони не повернуть викрадених українських дітей.
Викрадення дітей з їхньої рідної країни є огидним і варварським вчинком,
– написав Грем.
За його словами, під час війни Росія незаконно вивезла понад 19 тисяч дітей з України. Грем планує ініціювати ухвалення законопроєкту, який закріпить визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Сенатор зазначив, що ухвалення такого рішення зробить співпрацю з державою-агресором неприйнятною для інших країн та бізнесів.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву Грема. Він подякував партнерам у США за принципову позицію. "Повернення дітей – це не предмет торгу, а умова справедливого миру і перемоги людяності над терором", – написав Єрмак.
Що відомо про викрадення українських дітей Росією?
- За даними міжнародних організацій, Росія незаконно вивезла близько 19 500 українських дітей, з яких повернули лише близько 1 000. На окупованих територіях діти зазнають насильницької русифікації та мілітаризації, включно з жорстоким поводженням у школах і таборах.
Окупаційна влада Росії створила онлайн-каталог українських дітей, розглядаючи їх як товар, що є сучасною формою торгівлі людьми.
На перемовинах на Алясці президент США Дональд Трамп передав Володимиру Путіну листа Меланії Трамп. Він стосувався викрадення українських дітей під час війни.