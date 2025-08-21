Під час війни Росії проти України було депортовано майже два десятки тисяч дітей. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Сенатора США у соцмережі Х.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо вони не повернуть викрадених українських дітей.

Викрадення дітей з їхньої рідної країни є огидним і варварським вчинком,

– написав Грем.

За його словами, під час війни Росія незаконно вивезла понад 19 тисяч дітей з України. Грем планує ініціювати ухвалення законопроєкту, який закріпить визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Сенатор зазначив, що ухвалення такого рішення зробить співпрацю з державою-агресором неприйнятною для інших країн та бізнесів.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву Грема. Він подякував партнерам у США за принципову позицію. "Повернення дітей – це не предмет торгу, а умова справедливого миру і перемоги людяності над терором", – написав Єрмак.

