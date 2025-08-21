Во время войны России против Украины было депортировано почти два десятка тысяч детей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сенатора США в соцсети Х.

Смотрите также США и Европа подготовили варианты гарантий безопасности для Украины: Reuters узнало подробности

В каком случае США признают Россию спонсором терроризма?

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут признать Россию государством-спонсором терроризма, если они не вернут похищенных украинских детей.

Похищение детей из их родной страны является отвратительным и варварским поступком,

– написал Грэм.

По его словам, во время войны Россия незаконно вывезла более 19 тысяч детей из Украины. Грэм планирует инициировать принятие законопроекта, который закрепит признание России государством-спонсором терроризма.

Сенатор отметил, что принятие такого решения сделает сотрудничество с государством-агрессором неприемлемым для других стран и бизнесов.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление Грэма. Он поблагодарил партнеров в США за принципиальную позицию. "Возвращение детей – это не предмет торга, а условие справедливого мира и победы человечности над террором", – написал Ермак.

Что известно о похищении украинских детей Россией?