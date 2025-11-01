Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство AFP. Обвинения официально предъявили двум людям.

Удалось ли задержать всех подозреваемых в ограблении Лувра?

Полицейские держат под стражей двух из пяти подозреваемых, которые могли ограбить Лувр в Париже 19 октября. Дело передали в суд.

В частности, в краже и участии в организации преступной группы обвиняют 38-летнюю женщину, сейчас она находится под арестом. Другой подозреваемый – это 37-летний мужчина. Трех других лиц, которые могут также быть причастны к преступлению, по неизвестным причинам отпустили.

На прошлой неделе правоохранители также арестовали двух мужчин, которые могли входить в команду грабителей – это мужчины 34 и 39 лет. Последний ранее имел судимость за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах.

В субботу, 1 ноября, Парижская прокуратура доставила нескольких подозреваемых преступников в суд, однако их количество не уточняется.

Что известно об ограблении Лувра?