Но всех драгоценностей до сих пор не нашли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL.

Какие драгоценности из Лувра ищут до сих пор?

В течение 26 – 29 октября были задержаны еще 5 преступников, несколько из них свою причастность к ограблению признали. Их личности пока не разглашают.

"Один из них был в поле зрения следователей, поскольку мы имели следы его ДНК, которые, по нашему мнению, связывают его с совершенной кражей", – рассказали в прокуратуре.

А вот похищенные драгоценности во время волны задержаний найти не удалось.

До сих пор ищут 8 коронных драгоценностей, в частности диадему императрицы Евгении, украшенную почти 2 000 бриллиантами, и ожерелье с сапфирами последней королевы Франции Марии-Амелии и матери Наполеона III Гортензии де Богарне.

По данным СМИ, стоимость этих драгоценностей достигает 88 миллионов евро.

Прокуратура говорит, что следователи "решительно настроены" вернуть украденное. Чтобы найти их, они обратились в Центральное управление по борьбе с торговлей культурными ценностями.

Что известно об ограблении Лувра?