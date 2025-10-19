СМИ опубликовали первые кадры момента преступления, передает 24 Канал.

Как ограбили Лувр?

Телеканал BFMTV показал кадры из Лувра.

На них видно, как мужчина в желтом жилете открывал витрину с историческими драгоценностями шлифовальной машиной. Он притворился рабочим.

Тем временем на заднем плане гуляли посетители, которые никак не реагировали на действия мужчины. Они, вероятно, даже не осознавали того, что происходит, ведь в музее как раз проходили ремонтные работы.

Ограбление Лувра: смотрите видео

Что известно об ограблении Лувра?