Однако сам французский музей подвергался ограблению уже неоднократно. Что надо знать о Лувре и о том, какие самые масштабные ограбления там происходили – читайте в материале 24 Канала.

Что нужно знать о Лувре?

История Лувра достигает XII века, когда на этом месте была возведена средневековая крепость Филиппа Августа, остатки которой можно увидеть и сегодня. Впоследствии она превратилась в величественный королевский дворец, что перестраивался веками.

В 1682 году король Людовик XIV перенес свой двор в Версаль, и в Лувре начали размещать королевские коллекции. Официально как публичный музей он был открыт во время Французской революции 10 августа 1793 года под названием "Центральный музей искусств Республики". Расположен музей на правом берегу Сены в первом округе Парижа.

Лувр является настоящим гигантом: общая площадь дворцового комплекса составляет около 244 000 метров квадратных, а выставочная площадь – более 72 735 метров квадратных. Его коллекция насчитывает более 460 000 произведений искусства, однако одновременно в залах экспонируется лишь около 35 000 экспонатов.

Комнаты Лувра в Париже / Фото с фейсбука музея

Экспозиция разделена на 9 основных кураторских отделов, охватывающих период от древнейших цивилизаций до середины XIX века. Эти отделы охватывают Древний Восток, Древний Египет, Греческие, Этрусские и Римские древности, Искусство Ислама, Скульптуры, Декоративно-прикладное искусство, Живопись (самая большая коллекция, которая насчитывает более 7 500 картин) и Графическое искусство.

Среди самых известных шедевров музея, которые привлекают миллионы посетителей ежегодно, безусловно, является "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская". Хронологически экспозиции Лувра заканчиваются 1848 годом.



"Венера Милосская" является одним из самых выдающихся экспонатов Лувра / Фото с фейсбука музея

Кроме старинного здания дворца, Лувр имеет современную узнаваемую стеклянную пирамиду, спроектированную архитектором Беем Юймином и завершенную в 1989 году. Эта пирамида стала символом музея.



Пирамида Лувра была построена только в конце XX века / Фото с фейсбука музея

Лувр также стал объектом повышенного внимания благодаря книге американского писателя Дэна Брауна "Код да Винчи" и снятому в 2006 году одноименному фильму на основе этой книги. Музей заработал 2,5 миллиона долларов США, предоставив право на съемки фильма в своих галереях.

Сколько миллионов людей посещают музей ежегодно?

В 2018 году количество посетителей Лувра превысило 10 миллионов человек, что является рекордом. В то же время в последующие годы фиксировалось снижение количества людей, посещающих музей в связи с пандемией COVID-19.

По состоянию на 2024 – 2025 годы Лувр посетило около 8 – 9 миллионов человек, что создает давление на инфраструктуру.

В связи с этим сейчас на территории музея проводят масштабную реконструкцию, чтобы устранить эти проблемы и адаптировать Лувр к новым требованиям.

Какие инциденты с ограблением случались в Лувре?

По открытым источникам известно, что Лувр неоднократно становился мишенью грабителей, хотя такие случаи случались редко. Последнее ограбление произошло более 35 лет назад.

В июле 1990 года из музея похитили двенадцать древнеримских ювелирных изделий. Этот инцидент заставил руководство Лувра полностью пересмотреть систему безопасности и принять новые меры для защиты коллекций.

До того, 31 мая 1983 года, из музея исчезли два доспеха, инкрустированные золотом и серебром. Их нашли только через четыре десятилетия.

Еще одна громкая кража произошла 11 июня 1939 года: посреди дня из выставочного зала, посвященной коллекции доктора Луи Ла Каза, сняли со стены картину Антуана Ватто "Равнодушный". Самое удивительное то, что исчезновение полотна не замечали несколько дней.

Но самым известным ограблением в истории Лувра стало похищение "Моны Лизы" 21 августа 1911 года.



"Мона Лизу" похищали из Лувра в 1911 году / Фото с фейсбука музея

Тогда итальянский художник-декоратор Винченцо Перуджа, который ранее работал в музее стекольщиком, прошел внутрь в белом халате работника, воспользовавшись почти пустыми залами в выходной день. Он снял картину с кронштейнов, снял с нее раму, обернул полотно в свой халат и спокойно вышел из музея – почти незамеченным. Картину удалось вернуть только в 1914 году.

Что известно об ограблении Лувра в 2025 году?

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Три неизвестных мужчины в масках похитили из галереи "Аполлона" 9 экспонатов времен Наполеона. Все это произошло всего за 7 минут.

По данным полиции, злоумышленники проникли в Лувр с помощью подъемника, сделав в окнах музея круговые отверстия с помощью дисковой пилы. Вероятно, мужчины попали в здание со стороны Сены, где продолжаются строительные работы.

Сейчас правоохранителям удалось найти 2 из 9 похищенных вещей. Одна из них – это корона жены Наполеона III, императрицы Евгении.

Сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения и пытаются установить личности подозреваемых. По мнению главы французского МВД Лорана Нуньеса, не исключено, что виновниками являются иностранцы. Размер ущерба для музея пока подсчитывают.