Музей закрыли для посетителей. Полиция начала расследование. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что известно об ограблении Лувра?
Утром воскресенья, 19 октября, в Париже трое мужчин в масках проникли в Лувр, воспользовавшись внешним лифтом, установленным из-за ремонтных работ.
Они разбили окна и попали в галерею, где похитили девять ювелирных изделий времен Наполеона – тиару, брошь, ожерелье и другие украшения.
Музей объявил об "исключительном" закрытии на день. Министр культуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия вместе с полицией и работниками музея. По ее данным, никто не пострадал.
Лувр в Париже закрыли из-за ограбления: смотрите видео
Как передает издание с места происшествия, грабители скрылись на мотороллере. Стоимость похищенного сейчас оценивают эксперты.
Лувр закрыли на день после кражи: смотрите видео
Эвакуация из Лувра после инцидента: смотрите видео
Французские СМИ отмечают, что ограбление произошло вскоре после открытия музея. Расследование продолжается.
