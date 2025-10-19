Музей закрыли для посетителей. Полиция начала расследование. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно об ограблении Лувра?

Утром воскресенья, 19 октября, в Париже трое мужчин в масках проникли в Лувр, воспользовавшись внешним лифтом, установленным из-за ремонтных работ.

Они разбили окна и попали в галерею, где похитили девять ювелирных изделий времен Наполеона – тиару, брошь, ожерелье и другие украшения.

Музей объявил об "исключительном" закрытии на день. Министр культуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия вместе с полицией и работниками музея. По ее данным, никто не пострадал.

Как передает издание с места происшествия, грабители скрылись на мотороллере. Стоимость похищенного сейчас оценивают эксперты.

Французские СМИ отмечают, что ограбление произошло вскоре после открытия музея. Расследование продолжается.

Недавние громкие ограбления