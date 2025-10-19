Музей закрили для відвідувачів. Поліція розпочала розслідування. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.
Що відомо про пограбування Лувру?
Уранці неділі, 19 жовтня, в Парижі троє чоловіків у масках проникли до Лувру, скориставшись зовнішнім ліфтом, встановленим через ремонтні роботи.
Вони розбили вікна та потрапили до галереї, де викрали дев'ять ювелірних виробів часів Наполеона – тіару, брошку, намисто та інші прикраси.
Музей оголосив про "виняткове" закриття на день. Міністр культури Франції Рашида Даті прибула на місце події разом із поліцією та працівниками музею. За її даними, ніхто не постраждав.
Як передає видання з місця події, грабіжники втекли на моторолері. Вартість викраденого наразі оцінюють експерти.
Французькі ЗМІ зазначають, що пограбування сталося невдовзі після відкриття музею. Розслідування триває.
Нещодавні гучні пограбування
