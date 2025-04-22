Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Вашингтоні обікрали міністерку

В одному з ресторанів у центрі Вашингтона увечері 20 квітня невідомий обікрав міністра внутрішньої безпеки США – Крісті Ноем. Чоловік викрав сумочку посадовиці та втік із закладу.

Як повідомила Ноем, у сумочці у неї були водійське посвідчення, ліки, ключі від квартири, паспорт, перепустка в будівлю Міністерства внутрішньої безпеки, косметичка, чисті чеки й приблизно 3 тисячі доларів готівкою. Сама міністерка підтвердила журналістам факт крадіжки.

Наразі тривають слідчі дії. Інші деталі справи невідомі.

Раніше журналісти з'ясували, що міністр оборони США Піт Гегсет ділився із дружиною і братом секретними даними у чаті Signal. Зокрема, Гегсет ділився з коханою планами щодо ударів по Ємену.

Нині в ЗМІ стверджують, що у США вже почали шукати заміну Гегсету на посту міністра. Втім, офіційно у Дональда Трампа спростовують чутки про можливу відставку міністра.