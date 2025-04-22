Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В Вашингтоне обокрали министра

В одном из ресторанов в центре Вашингтона вечером 20 апреля неизвестный обокрал министра внутренней безопасности США – Кристи Ноэм. Мужчина похитил сумочку чиновницы и убежал из заведения.

Как сообщила Ноэм, в сумочке у нее были водительское удостоверение, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание Министерства внутренней безопасности, косметичка, чистые чеки и примерно 3 тысячи долларов наличными. Сама министр подтвердила журналистам факт кражи.

Сейчас продолжаются следственные действия. Другие детали дела неизвестны.

Ранее журналисты выяснили, что министр обороны США Пит Хегсет делился с женой и братом секретными данными в чате Signal. В частности, Гегсет делился с любимой планами по ударам по Йемену.

Сейчас в СМИ утверждают, что в США уже начали искать замену Гегсету на посту министра. Впрочем, официально у Дональда Трампа опровергают слухи о возможной отставке министра.