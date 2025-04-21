Так, глава Пентагона Пит Хэгсет не только приводил свою жену Дженнифер на две засекреченные встречи с иностранными военными партнерами, но и делился со своей второй половинкой данными об ударе по Йемену, передает 24 Канал.

Смотрите также В рамках мирного соглашения США рассматривают ЗАЭС как нейтральную зону, – WSJ

Гегсет поражает некомпетентностью

Как сообщает издание The New York Times, Хэгсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в частном чате Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.

Предварительно, в чате содержалась информация о графиках полетов F/A-18 Hornet, которые должны были наносить удары по хуситам в Йемене – фактически те же планы атак, которые Хэгсет разослал в еще одном чате в тот же день, куда по ошибке добавили редактора The Atlantic.

Жена Хэгсет , Дженнифер – бывшая продюсер Fox News – не является сотрудницей минобороны. Брат Хэгсет Фил и адвокат Тим Парлаторе оба имеют должности в Пентагоне, но непонятно, почему им была нужна информация о запланированных военных ударах по хуситам. Наличие второго чата Signal, в котором Хэгсет распространял чрезвычайно чувствительную информацию, стало еще одним поводом для критики его руководства и решений.

В отличие от первого чата, куда добавили журналиста, второй чат был создан лично Хэгсетом в январе, до его утверждения в должности. В него входили жена, близкий круг советников и друзей. Чат назывался "Оборона / Командное собрание", а доступ к нему Гегсет осуществлял со своего частного телефона, а не служебного.

После утверждения в должности Хэгсет продолжил использовать этот чат. Это вызывает дополнительные вопросы относительно его соблюдения протоколов безопасности.

В Пентагоне тем временем стали на защиту Хэгсета. Там заявили, что в чатах Signal якобы не было секретной информации. Совсем другое мнение имеют бывшие военные чиновники. Они отмечают: сообщение о времени запуска и типы самолетов – это потенциально секретные данные, которые могли подвергать опасности жизни пилотов.