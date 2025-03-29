Об этом, ссылаясь на источники, сообщает The Wall Street Journal, передает 24 Канал. По словам собеседников, некоторые иностранные участники встреч не знали, кем является Дженнифер Гегсет, а другие были удивлены ее присутствием.

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На каких встречах присутствовала жена Гегсета

По данным источников WSJ, жена Гегсета присутствовала на его встрече с министром обороны Великобритании Джоном Гили, которая состоялась в Пентагоне 6 марта на фоне критического момента для НАТО, когда США объявили о прекращении обмена разведданными с Украиной.

Во время того разговора также присутствовал руководитель Генерального штаба Великобритании адмирал Тони Радакин, который тоже участвовал в обсуждении причин соответствующего решения Вашингтона относительно помощи Киеву, а также будущее военное сотрудничество между двумя союзниками.

Согласно обнародованной информации, министр обороны может пригласить любого на встречи с иностранными коллегами, но списки участников обычно тщательно ограничивают лицами, чье присутствие является необходимым, и они должны иметь допуск к секретной информации из-за чувствительного характера обсуждений.

Чиновники оборонного ведомства в свою очередь отметили, что Дженнифер Гегсет не является сотрудницей Министерства обороны. Супруги чиновников иногда имеет низкий уровень допуска к секретной информации, но представитель Пентагона отказался комментировать, имеет ли его Дженнифер.

Собеседники рассказали, что Дженнифер Хегсет также присутствовала на встрече в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где союзники обсуждали поддержку Украины. По данным Пентагона, младший брат министра, Филип Гегсет, также сопровождает его в рабочих поездках.

Члены Конгресса от обеих партий выразили обеспокоенность относительно обращения Гегсета с конфиденциальной военной информацией после того, как стало известно, что он и другие представители администрации использовали групповой чат в мессенджере Signal, в который входил журналист, для обсуждения и координации удара по хуситам в Йемене,

– говорится в статье.

Действующие и бывшие должностные лица оборонного ведомства отмечают, что случаи присутствия супругов во время встреч по вопросам национальной безопасности являются редкими. Высокопоставленный чиновник администрации Обамы рассказал, что не знает ни одного случая, когда супруги участвовали бы в официальных встречах.