Про це, посилаючись на джерела, повідомляє The Wall Street Journal, передає 24 Канал. За словами співрозмовників, деякі іноземні учасники зустрічей не знали, ким є Дженніфер Гегсет, а інші були здивовані її присутністю.

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На яких зустрічах була присутня дружина Гегсета

За даними джерел WSJ, дружина Гегсета була присутня на його зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, яка відбулася в Пентагоні 6 березня на тлі критичного моменту для НАТО, коли США оголосили про припинення обміну розвідданими з Україною.

Під час тієї розмови був також присутній керівник Генерального штабу Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який теж брав участь в обговоренні причин відповідного рішення Вашингтону стосовно допомоги Києву, а також майбутню військову співпрацю між двома союзниками.

Згідно з оприлюдненою інформацією, міністр оборони може запросити будь-кого на зустрічі з іноземними колегами, але списки учасників зазвичай ретельно обмежують особами, чия присутність є необхідною, і вони мають мати допуск до секретної інформації через чутливий характер обговорень.

Посадовці оборонного відомства своєю чергою зазначили, що Дженніфер Гегсет не є співробітницею Міністерства оборони. Подружжя високопосадовців інколи має низький рівень допуску до секретної інформації, але речник Пентагону відмовився коментувати, чи має його Дженніфер.

Співрозмовники розповіли, що Дженніфер Гегсет також була присутня на зустрічі минулого місяця в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де союзники обговорювали підтримку України. За даними Пентагону, молодший брат міністра, Філіп Гегсет, також супроводжує його у робочих поїздках.

Члени Конгресу від обох партій висловили занепокоєння щодо поводження Гегсета з конфіденційною військовою інформацією після того, як стало відомо, що він та інші представники адміністрації використовували груповий чат у месенджері Signal, до якого входив журналіст, для обговорення і координації удару по хуситах у Ємені,

– ідеться у статті.

Чинні та колишні посадовці оборонного відомства зазначають, що випадки присутності подружжя під час зустрічей з питань національної безпеки є рідкісними. Високопосадовець адміністрації Обами розповів, що не знає жодного випадку, коли подружжя брало б участь в офіційних зустрічах.